Nevşehir'de Kediye Çarpmamak İçin Manevra Yapan Sürücü Takla Attı

Nevşehir'de Kediye Çarpmamak İçin Manevra Yapan Sürücü Takla Attı
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Nevşehir-Ürgüp karayolu yakınlarında meydana gelen kazada, kediye çarpmamak için manevra yapan sürücü G.G., otomobilinin kontrolünü kaybederek takla attı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de bir sürücü önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapınca araç takla attı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir- Ürgüp karayolu Ortahisar kasabası yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 50 UK 509 plakalı Fiat marka otomobilin sürücüsü G.G. seyir halindeyken bir anda önüne kedi çıktı. Kediye çarpmamak için manevra ve ani fren yapan sürücü otomobilin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bankete devrildi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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