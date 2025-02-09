Nevşehir'de Kayarken Düşen Çocuğun Bacağı Kırıldı
Nevşehir'de arkadaşlarıyla birlikte karda kayarken yüksekten düşen bir çocuğun bacağı kırıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, çocuk hastaneye kaldırıldı.
Nevşehir'de kayarken düşen çocuğun bacağı kırıldı.
Nevşehir Cevher Dudayev Mahallesi Ertuğrul Gazi caddesi üzerinde meydana gelen olayda karda kayarken yüksekten düşen çocuğun bacağı kırıldı. Arkadaşları ile birlikte karda kaymaya çalışan küçük yaşlardaki bir çocuk karda kayarken bir binanın bahçesine düştü. Olay erine polis ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yardımıyla mahsur kaldığı yerden çıkarılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - NEVŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa