Tüpten tüpe gaz dolumu yaparken evi yaktı

Nevşehir'de bir kişi evinde kamp ocağı tüpüne gaz dolumu yaparken yangın çıkardı. Yangını söndürmeye çalışan vatandaş elinden yaralandı, itfaiye yangını kontrol altına aldı.

Nevşehir'de bir kişi evinde kamp ocağı tüpüne gaz dolumu yaptığı sırada yangın çıktı. Yangını söndürmeye çalışan vatandaşın elinde yanıklar oluştu.

Olay, 2000 Evler Mahallesi 31. Sokak üzerinde bulunan bir sitenin 3. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre Sefa T., küçük piknik tüpünden kamp ocağı tüpüne gaz dolumu yaptığı sırada gaz bir anda alev aldı. Alevlerin büyümesi üzerine yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen Sefa T., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bu sırada evde bulunan eşini ve bebeğini de tedbir amacıyla karşı komşuya götürdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda kullanılan piknik tüpü de itfaiye ekipleri tarafından evden uzaklaştırıldı.

Yangını söndürmeye çalışırken elinden yaralanan Sefa T.'ye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
