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Nevşehir'de kadın doğum doktoruna para soruşturmasında 9 gözaltı, 3 tutuklama yapıldı

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Nevşehir'de kadın doğum doktoruna para soruşturmasında 9 gözaltı, 3 tutuklama yapıldı
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Nevşehir Devlet Hastanesi'nde görevli kadın doğum doktorunun yabancı uyruklu kadınlardan para karşılığı muayene, doğum ve genital estetik işlem yaptığı iddiasıyla soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden doktor ve 2 kişi tutuklandı.

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir kadın doğum doktorunun kimliği bulunmayan yabancı uyruklu kadınlardan para karşılığında muayene, doğum ve genital bölgeye estetik ameliyatı gibi işlemler yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden doktor ile birlikte 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, kimliği bulunmayan yabancı uyruklu bir kadının Nevşehir Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine muayene olmak amacıyla başvurmasıyla ortaya çıktı. İddiaya göre doktor Y.S., muayene için yabancı uyruklu kadından para talep etti. Kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Yürütülen çalışma kapsamında doktor Y.S.'nin, kimliği bulunmayan yabancı uyruklu kadınlardan muayene karşılığında 2 bin 500 TL aldığı, ayrıca randevu alamayan yabancı uyruklu kadınlardan ise muayene işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla 300 ila bin TL arasında değişen miktarlarda para aldığı iddia edildi. Şüphelinin ayrıca para karşılığında doğum ve genital bölgeye estetik ameliyatı gibi işlemler gerçekleştirdiği yönünde tespitler yapıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan doktor Y.S. ile doktorun aracılığını yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu C.M. isimli kadın, para karşılığında genital bölgesine estetik ameliyatı yaptırdığı belirlenen Ö.K. ile 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Doktor Y.S. ile doktorun aracılığını yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu C.M. isimli kadın ve para karşılığında genital bölgesine estetik ameliyatı yaptırdığı belirlenen Ö.K. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla, 4 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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