Haberler

Nevşehir'de Kaçak Kazı Yapan 7 Şüpheli Yakalandı

 - Güncelleme:

3. Sayfa Haberleri

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 7 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

NEVŞEHİR'de define bulmak için kaçak kazı yapan 7 şüpheli, yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülşehir ilçesi Alemli köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, define arayan 7 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Hisarcık Suç Jandarma 3. Sayfa Haberler

title