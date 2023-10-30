Nevşehir'de Kaçak Kazı Yapan 7 Şüpheli Yakalandı
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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 7 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülşehir ilçesi Alemli köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, define arayan 7 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa