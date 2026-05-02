Nevşehir'de iki ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Nevşehir'de iki hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Kavak beldesi ile Bahçeli köyü arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 51 NA 017 plakalı hafif ticari araç ile 34 AOJ 85 plakalı hafif ticari araç, Kavak-Bahçeli yolundaki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, 1 sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

