Nevşehir'de Husumet Cinayeti Zanlısı Aksaray'da Yakalandı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde husumetlisi olduğu bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde yakalandı.

AKSARAY'DA YAKALANDI

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde husumetlisi olduğu Hayati Demirdöven'i (45) tabancayla vurarak öldürüp, kaçan Salim Ç.'nin (48), Aksaray'ın Ortaköy ilçesine gittiği belirlendi. Bunun üzerine Aksaray polisine bilgi verildi. Polis ekipleri, Balcı Mahallesi'nde otomobili terk eden Salim Ç.'yi saklandığı ormanda, suç aleti tabancayla yakaladı. Salim Ç., sorgulanmak üzere Nevşehir'e gönderildi.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,