Nevşehir'de Hırsızlık Olayları: Elektrikli Scooter ve Ayakkabı Çalan Çocuklar Yakalandı

Nevşehir'de elektrikli scooter ve ayakkabı çalan hırsızlar kısa sürede yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kentteki ilk hırsızlık olayı, Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, elektrikli scooterını kilitlemeden bırakan Ö.Ö., yaklaşık 2 saat sonra döndüğünde yerinde bulamayınca polise haber verdi. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmalarda olayı gerçekleştiren kişilerin yaşı küçük yabancı uyruklu çocuklar olduğu tespit edildi. Yakalanan çocuklar Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, bahse konu scooter ise sahibine teslim edildi.

İkinci hırsızlık olayı ise Emek Mahallesi Değirmendere Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre apartmana giren 2 genç, daire kapısı önüne bırakılan ayakkabıları çalarak kaçtı. Güvenlik kameralarını izleyen ev sahibi, ayakkabılarının çalındığını görünce durumu polise bildirdi. Kimlikleri tespit edilen gençler, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşanan her iki hırsızlık olayı da güvenlik kameralarına yansıdı. - NEVŞEHİR