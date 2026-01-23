Hayvan severlerden, hayvan kaçakçılığı iddiası

Nevşehir'de hayvan barınağından gönüllüler tarafından yasal yollarla çıkarılan köpeklerin, daha sonra sahte mikroçiplerle yurt dışında satıldığı iddia edildi.

Sokak Hayvanlarını Koruma (SOHAYKO) Derneği Başkanı Yasin Yılmaz; Nevşehir Hayvan Barınağı'ndan çıkarılan çok sayıda köpeğin sahte pasaport ve evraklarla İstanbul üzerinden yurt dışına gönderildiği iddiasıyla savcılıklara suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. SOHAYKO Başkanı Yılmaz, derneklerine gelen ihbarlar üzerine yaptıkları araştırmalarda; Nevşehir Barınağından çıkarılan köpeklerin usulsüz şekilde İstanbul'a taşındığını öne sürdü. Yılmaz, söz konusu hayvanların Silivri'de faaliyet gösterdiği iddia edilen bir lojistik firması aracılığıyla, sahte veteriner belgeleri, sahte mikroçip kayıtları ve Bulgar pasaportları kullanılarak İpsala ve Hamzabeyli Sınır Kapıları üzerinden Bulgaristan, Macaristan, Ukrayna, Almanya ve Avustralya'ya gönderildiğini iddia etti. Yılmaz, bu sevkiyatlar karşılığında ciddi miktarlarda para alındığının iddia edildiğini belirterek, "Gönderilen evrakların sahte olması nedeniyle bu hayvanların söz konusu ülkelerde yakalandığı, barınaklara alındığı ve daha sonra öldürüldüğü bilgisine ulaştık" dedi.

Edinilen bilgilere göre Nevşehir'de H.İ. öncülüğünde 10 gönüllü aracılığıyla Nevşehir Barınağı'ndan yaklaşık 100 köpeğin çıkarıldığı ileri sürüldü. Bazı gönüllülerin, kendilerinin herhangi bir yazılı beyanı ve rızası olmamasına rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait 'Tarım Cebimde' sistemi üzerinden üzerlerine kayıtlı köpeklerin silindiğini iddia ettiği öğrenildi. Yılmaz; İstanbul'da gönderim yapıldığı iddia edilen adreste yaklaşık 300'e yakın köpeğin öldüğü ve arka tarafta bulunan bir alana gömüldüğü yönünde çok ciddi iddialar bulunduğunu da ifade etti. Konuya ilişkin olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirten Yılmaz; olayın valilik, ilgili bakanlıklar ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından ivedilikle araştırılması gerektiğini söyledi. Yılmaz; "Barınaklardan 'iyilik yapıyoruz' denilerek çıkarılan hayvanları para karşılığında Avrupa'ya gönderen ve bu hayvanlar üzerinden kazanç sağlayan kişilerle mücadelemiz sürecek. " ifadelerini kullandı.

Ayrıca bazı gönüllü hayvan severlerin yaralı ve hasta sokak hayvanların görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşarak, bu hayvanları tedavi ettirmek istedikleri ve sokak hayvanları için mama almak istediklerini belirterek yüksek miktarlarda para topladıkları da iddia edildi. - NEVŞEHİR