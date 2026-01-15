Yalan habere gözaltı

Nevşehir'de Kent Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Veysel Kılıç, "halka yanıltıcı bilgi verme ve yayma suçundan" dolayı gözaltına alındı.

Kent Haber Genel Yayın Yönetmeni Veysel Kılıç bağlı bulunduğu Nevşehir Kent Haber sitesinde "Son Dakika" başlıklı haberinde gerçeğe aykırı ifadelerin yer aldığı bir haber paylaştı. Kılıç haberinde gözaltına alınan 68 kişiden 34'ünün adliyeye sevk edildiğini, 34 şüphelinin ise serbest bırakıldığını duyurdu.

Kılıç'ın yayınladığı haberde "Nevşehir'de geçtiğimiz günlerde polis ve jandarmanın eş zamanlı olarak düzenlediği tefecilik operasyonu kapsamında tam tamına 68 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki şahıslar iki gündür emniyette ifadelerine başvuruldu. Bu gün sabahın erken saatlerinde 68 kişiden 34'ü serbest bırakıldı. Serbest kalan isimler aileleri tarafından karakoldan alındı. Diğer 34 kişi ise sabahın erken saatlerinde Nevşehir Adliyesine getirildi. Çok tanınmış simaların yer aldığı 34 kişi arasında yüzünü saklayanların da olması dikkatlerden kaçmadı. Hakim karşısına çıkan şahısların bir çoğunun tutuklanması bekleniyor" ifadeleri yer aldı Yayınlanan bu gerçek dışı haber üzerine Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Nevşehir Kent Haber Gazetesi İnternet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Veysel Kılıç hakkında "TCK 217 maddesi gereği "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayma suçundan" gözaltı kararı verdi.

Polis ekipleri tarafından çalıştığı iş yerinde gözaltına alınan Kılıç, Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kılıç'ın Emniyetteki ifadesinin ardından yarın adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. - NEVŞEHİR