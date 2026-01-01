Haberler

Açık bırakılan ocaktan sızan gaz bir kişi zehirlendi

Güncelleme:
Emek Mahallesi'nde açık bırakılan ocaktan sızan gazdan zehirlenen 22 yaşındaki genç kadın hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de açık bırakılan ocaktan sızan gazdan zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Emek Mahallesi Tezcan Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ikamette yalnız bulunan yabancı uyruklu T.K. (22), açık bırakılan ocaktan sızan gazdan zehirlendi. Misafirlikten eve dönen baba, kapıyı kendi anahtarıyla açmak istedi ancak kapının arkasından kilitli olması nedeniyle içeri giremedi. Baba, kapıya uzun süre vurduktan sonra genç kadın zorlukla kapıyı açtı; kapıyı açmasının ardından da fenalaşarak bayıldı

Evde yoğun gaz kokusu olduğunu fark eden baba, kapı ve pencereleri açarak evi havalandırdı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Genç kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
