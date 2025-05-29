Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı

Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı
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Nevşehir'de masaj salonlarına düzenlenen operasyonda, fuhşa teşvik ve aracılık suçlamalarıyla 3 kişi gözaltına alındı. Aralarında işletme sahibi ve müdürün bulunduğu şüphelilere, zorla çalıştırılan 13 genç kadının durumu da tespit edildi.

Nevşehir'de masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda masaj salonu sahibinin ortağı ve bir işletme müdürü, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçundan gözaltına alındı.

Nevşehir'de masaj salonlarında 'masaj' adı altında fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile teknik ve fiziki takip yaptı. Yapılan çalışmalar sonunda 13 genç kadının zorla masaj salonlarında çalıştırıldığı ve zorla fuhşa teşvik edildiğini tespit eden polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Aralarında işletme sahibi olan 2 kişi ve bir sorumlu müdürün de olduğu 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 3 adet lüks araca ve şahısların kaldıkları evde, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçundan kazanıldığı düşünülen yüklü miktarda paraya da el konuldu. Operasyon çerçevesinde ayrıca 250'ye yakın kişinin de ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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