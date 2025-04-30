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Nevşehir'de Freni Boşalan Kamyon 4 Araca Çarptı

Nevşehir'de Freni Boşalan Kamyon 4 Araca Çarptı
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Nevşehir'de freni boşalan bir kamyon, geri geri giderek park halindeki 4 araca çarptı. Olayda maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Nevşehir'de iş makinası yüklü kamyon, freni boşalınca geri geri gitmeye başladı. Kamyon 4 araca çaptıktan sonra durabildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Yeni Sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 EG 715 plakalı N.K'a ait park halindeki kamyon freni boşalınca geri geri hareket etti. Arkasında bulunan 4 araca çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 4 araçta maddi hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Araçlar çekiciyle bulundukları yerden kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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