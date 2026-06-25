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Nevşehir'de FETÖ firarisi yakalandı

Nevşehir'de FETÖ firarisi yakalandı
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Nevşehir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü F.B., polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Nevşehir'de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre; Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde; 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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