Nevşehir'de evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de evden hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Avanos ilçesine bağlı Mahmat Köyü'nde bir evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda M.U.U., Y.D. ve G.K.'nın olaya karıştığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 3 kişi kıskıvrak yakaladı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.U.U. ve G.K. tutuklanırken, Y.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa