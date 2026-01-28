Misafirliğe giden ailenin evdeki altınları çalındı

Nevşehir'de misafirlikten dönen aile, evde bıraktıkları altınların yerinde olmadığını fark edince soluğu karakolda aldı.

Olay, Acıgöl ilçesi Yukarı Mahalle Bosna Sokak'ta bulunan bir ikamette yaşandı. İstanbul'da ikamet eden ve izninde ailesiyle birlikte memleketi Acıgöl'e gelen Fikret Ç., öğle saatlerinde ikametinden ayrıldı. Evden çıkmadan önce altınlarını kontrol ettiğini ve hem daire kapısını hem de bina giriş kapısını kilitlediğini belirten adam, gece saat 01.00 sıralarında eve döndüğünde bina giriş kapısının kapalı ancak kilitli olmadığını, daire kapısının ise açık olduğunu gördü. Kapılarda herhangi bir zorlama izine rastlamayan Fikret Ç., yaptığı kontrolde altınlarının yerinde olmadığını fark etti. Evde eşyaların dağılmadığı ve yalnızca ziynet eşyalarının alındığı öğrenildi.

Fikret Ç., altınlarını çalan kişi ya da kişilerden şikayetçi oldu.

Çalındığı belirtilen ziynet eşyalarının 5 adet 40'ar gram olmak üzere toplam 200 gram burma bilezik, 1 adet bileklik, 20 adet çeyrek altın, 1 adet Trabzon hasırı altın bileklik, 2 adet altın kolye, 1 adet altın künye ve 2 adet altın yüzük olduğu belirtildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından çalışma başlatılırken, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda tahkikatın sürdüğü bildirildi. - NEVŞEHİR