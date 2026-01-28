Haberler

Misafirliğe giden ailenin evdeki altınları çalındı

Misafirliğe giden ailenin evdeki altınları çalındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tatildeki bir ailenin evde bıraktığı altınların çalındığı ortaya çıktı. Aile, eve döndüğünde kapıların açık olduğunu ve altınların yerinde olmadığını fark etti. Olayla ilgili polis soruşturması başlatıldı.

Nevşehir'de misafirlikten dönen aile, evde bıraktıkları altınların yerinde olmadığını fark edince soluğu karakolda aldı.

Olay, Acıgöl ilçesi Yukarı Mahalle Bosna Sokak'ta bulunan bir ikamette yaşandı. İstanbul'da ikamet eden ve izninde ailesiyle birlikte memleketi Acıgöl'e gelen Fikret Ç., öğle saatlerinde ikametinden ayrıldı. Evden çıkmadan önce altınlarını kontrol ettiğini ve hem daire kapısını hem de bina giriş kapısını kilitlediğini belirten adam, gece saat 01.00 sıralarında eve döndüğünde bina giriş kapısının kapalı ancak kilitli olmadığını, daire kapısının ise açık olduğunu gördü. Kapılarda herhangi bir zorlama izine rastlamayan Fikret Ç., yaptığı kontrolde altınlarının yerinde olmadığını fark etti. Evde eşyaların dağılmadığı ve yalnızca ziynet eşyalarının alındığı öğrenildi.

Fikret Ç., altınlarını çalan kişi ya da kişilerden şikayetçi oldu.

Çalındığı belirtilen ziynet eşyalarının 5 adet 40'ar gram olmak üzere toplam 200 gram burma bilezik, 1 adet bileklik, 20 adet çeyrek altın, 1 adet Trabzon hasırı altın bileklik, 2 adet altın kolye, 1 adet altın künye ve 2 adet altın yüzük olduğu belirtildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından çalışma başlatılırken, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda tahkikatın sürdüğü bildirildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı

Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler

3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
Sinem'i katleden caniden acılı aileyi çıldırtan mektup: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım

Sinem'i katleden caniden acılı aileyi çıldırtan mektup
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...

O hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...