Haberler

Nevşehir'de Damat Kayınpederi Tarafından Tüfekle Yaralandı

Nevşehir'de Damat Kayınpederi Tarafından Tüfekle Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle kayınbabasının evine giden Mert G., kayınpederi Orhan K. tarafından tüfekle vuruldu. Mert G. hastaneye kaldırıldı ve durumu ciddiyetini koruyor.

Nevşehir'de tartıştığı eşinin istediği özel eşyayı kayınbabasının evine götüren damat, kayınbabası tarafından tüfekle gözünden vuruldu.

Olay, Esentepe Mahallesi Ferah sokakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre bir süredir eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle babasının evine giden Aycan G., evde unuttuğu özel bir eşyasını almak için eşi Mert G.'den yardım istedi. Bunun üzerine eşyayı alarak kayınpederinin evine giden Mert G., eve geldiğinde kendisini eşi yerine kayınbabası Orhan K. ile karşı karşıya buldu. İddiaya göre evden elinde tüfekle çıkan Orhan K., damadının içinde bulunduğu araca bir el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların büyük bölümü araca isabet ederken, dört saçma da Mert G.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri; damadın saçmalar nedeniyle gözünden, başından ve kulağından yaralandığını tespit etti. İlk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mert G., daha sonra ileri tedavi için Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kayınbaba Orhan K., polis tarafından gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili açıklama yapan Mert G.'nin avukatı Ahmet Daldiken, müvekkilinin durumunun ciddi olduğunu belirterek şöyle konuştu;

"Müvekkilim ile eşi bir süredir ayrı yaşıyor. Müvekkilim, eşinin talebi üzerine evde unuttuğu özel eşyayı kayınpederinin evine götürüyor. Aracında eşini beklerken kayınpederi elindeki tüfekle araca ateş ediyor. Saçmalar hem araca hem müvekkilime isabet ediyor. Şu ana kadar dört operasyon geçirmesine rağmen görmesinde bir iyileşme sağlanamadı. Göz nakli gerekebilir. Araçta yaklaşık 20 saçma izi var. Müvekkilimin gözünde, kulağında ve başında saçmalar bulunuyor." - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! Askeri böyle selamladı

Erdoğan, Papa Leo'yu resmi törenle karşıladı! Askeri böyle selamladı
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Genç isme "Güle güle" dedi
Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi

Başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt: Kesinlikle gündemimizde yok

Genel Başkan Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt
Papa 14. Leo, Anıtkabir'i ziyaret etti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Papa'nın ilk durağı Anıtkabir! Özel Defter'e bu notu düştü
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
100 maymun bir anda dağdan indi: Turistler can havliyle kaçtı

100 maymun bir anda dağdan indi: Turistler can havliyle kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.