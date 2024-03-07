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Nevşehir'de bir kişi alacak verecek kavgasında dayısını öldürdü

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Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı Kızılağıl köyünde 19 yaşındaki bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettiği dayısını silahla vurarak öldürdü.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bir kişi, alacak verecek meselesiyle ilgili tartıştığı dayısını silahla vurarak öldürdü.

Hacıbektaş ilçesine bağlı Kızılağıl köyünde meydana gelen olayda, 40 yaşındaki Oğuz M. ile 19 yaşındaki yeğeni İbrahim İ. arasında iddiaya göre alacak verecek meselesinden dolayı kavga çıktı. İbrahim İ., kavganın büyümesi üzerine dayısına silahla ateş açtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Oğuz M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.

Nevşehir'de bir kişi dayısını silahla vurarak öldürdüOğuz M.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Oğuz M.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. İbrahim İ. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de bir kişi alacak verecek kavgasında dayısını öldürdüİbrahim İ.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hacıbektaş Kızılağıl Nevşehir Olay Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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