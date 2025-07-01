Nevşehir'de Beton Mikserinin Devrilmesi: Sürücü Yaralandı

Nevşehir'de Beton Mikserinin Devrilmesi: Sürücü Yaralandı
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Nevşehir'de kontrolden çıkan bir beton mikseri şarampole devrildi. Sürücü yaralanırken, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve tedaviye alındı.

Nevşehir'de kontrolden çıkan beton mikserinin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Gülşehir-Tuzköy yolu üzerinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Beton mikserinde bulunan beton ise açılan delikten donmadan boşaltıldı. Beton mikseri daha sonra vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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