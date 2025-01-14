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Nevşehir'de Aşırı Hızla Gelen Facia: Genç Hayatını Kaybetti
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Nevşehir'de aşırı hız nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki Tuğrul Arda Teryaki, aracın çarpması sonucu ağır yaralandı ve tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Nevşehir'de aşırı hız nedeniyle savrulan otomobilin çaptığı genç, tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Raşit Bey Mahallesi Akın Sokak üzerinde 11 Ocak'ta meydana gelen kazada, İrfan Selman K. idaresindeki 50 AK 703 plakalı Audi marka araç, sürücüsünün aşırı hızlı seyretmesinden dolayı kontrolden çıkarak önce yolda yürüyen Tuğrul Arda Teryaki'ye (17) ve Ekrem Korkutmaz'a çaptı. Savrulan otomobil ardından yol üstünde park halinde bulunan 50 DA 500 ve 40 AL 354 plakalı araçlara çarparak durabildi. Kazada ağır yaralanan Tuğrul Arda Teryaki tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü İrfan Selman K. de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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