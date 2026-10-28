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Nevşehir'de aracında 856 gram uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı

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Nevşehir'de aracında 856 gram uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı Haber Videosunu İzle
Nevşehir'de aracında 856 gram uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı
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Nevşehir'de son bir haftadaki narkotik çalışmalarında durdurulan araçta 856 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nevşehir'de araçta 856 gram uyuşturucuyla yakalanan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada 856 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili sürücü O.İ. gözaltına alındı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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