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Nevşehir'de apartman inşaatında asansör boşluğuna düşen 2 işçi hastaneye kaldırıldı

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Nevşehir'de apartman inşaatında asansör boşluğuna düşen 2 işçi hastaneye kaldırıldı
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Nevşehir'de bir apartman inşaatında asansör kabini yerleştirilirken dengesini kaybeden 2 işçi asansör boşluğuna düştü. AFAD ve itfaiye ekipleri yaralıları boşluktan çıkarıp Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı; tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevşehir'de apartman inşaatında asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, 15 Temmuz Mahallesi 159. Sokak'taki apartman inşaatında meydana geldi. Asansör kabini yerleştirme çalışması sırasında henüz isimleri belirlenemeyen iki işçi, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçilere ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla asansör boşluğundan çıkarılan iki işçi, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı işçilerin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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