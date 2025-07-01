Nevşehir'de Alacak Verecek Kavgasında Tüfekle Yaralanma

Nevşehir'de Alacak Verecek Kavgasında Tüfekle Yaralanma
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Nevşehir'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurulmuş, yaralı hastaneye kaldırılmıştır. Olaydaki fail kaçarken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Nevşehir'de alacak verecek yüzünden çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, Yeni Sanayi Sitesi 13. Blokta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan F.Ö. sanayi sitesi 13. Blok'ta bulunan G.D.'ye ait iş yerine gitti. Aralarındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. F.Ö., aracında bulunan tüfekle G.D.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay Yeri Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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