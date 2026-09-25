Haberler

Nevşehir'de aile kavgasında camlar 2 kişiyi yaraladı, yaralı 'ölüyor muyum' diye sordu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir'de aile kavgasında camlar 2 kişiyi yaraladı, yaralı 'ölüyor muyum' diye sordu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de aile arasında çıkan kavgada kırılan camlar nedeniyle 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık görevlisine 'Abla ben ölüyor muyum, Allah'ını seversen ölüyorsun de' sözleri dikkat çekti.

Nevşehir'de aile arasında çıkan kavgada kırılan camlar nedeniyle yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, yaralılardan birinin sağlık görevlisine, "Abla ben ölüyor muyum, Allah'ını seversen ölüyorsun de" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Olay, 2000 Evler Mahallesi 6. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı aile içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sırasında kırılan camlar nedeniyle Murat B. ile yeğeni Yağmur D. yaralandı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada kırılan camlar nedeniyle yaralanan Murat B. ve Yağmur D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Murat B., ambulansa bindirildiği sırada sağlık görevlisine, "Abla ben ölüyor muyum, Allah'ını seversen ölüyorsun de" şeklindeki sözleri dikkat çekti. Murat B. ve Yağmur D.'nin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
Deniz Baysal ve Barış Yurtçu tek celsede boşandı! Para iddiası dikkat çekti

Taşacak Bu Deniz'in yıldızı 7 yıllık evliliğini 10 dakikada bitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru

Erdoğan'dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polonya'dan tedirgin eden Rusya uyarısı: Bu yıl büyük bir şey hazırlıyorlar

Dünyayı tedirgin eden savaş uyarısı! Bu kez tarih verdi

Yıldız golcü yıllar sonra İstanbul'da! Kahvehanede oturup kivi içti

Kahvehanede oturup kivi içti! Bir döneme damga vuran isim İstanbul'da

Cinsel taciz iddiaları vali yardımcısını koltuğundan etti

Ülke bu skandalı konuşuyor! Taciz ve torpil iddiası koltuğundan etti
Buket Tekışık'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

"Hallederiz" Buket'in uyuşturucu test sonucu belli oldu

AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi

Emekli eyleminde canına kıymak istemişti: Acı haber hastaneden geldi
Dev banka altının zirve yapacağı tarihi de rakamı da açıkladı

Dev banka altının zirve yapacağı tarihi de rakamı da açıkladı
Ayşe Arman'ın Melis İşiten'i konuk etmesi VJ Bülent'i kızdırdı! Karşılıklı sözler polemiğe dönüştü

Ayşe Arman'ın "Seni mi seçseydim?" cevabı fitili ateşledi! VJ Bülent çok sert çıktı