Nevşehir'de 8 bin 257 araç sorgulandı - Haberler

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Nevşehir'de 8 bin 257 araç sorgulandı

Nevşehir'de 8 bin 257 araç sorgulandı

Nevşehir'de vatandaşların huzur içerisinde seyahat etmeleri için yapılan denetlemelerde 8 bin 257 araç sorgulandı.

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Nevşehir'de vatandaşların huzur içerisinde seyahat etmeleri için yapılan denetlemelerde 8 bin 257 araç sorgulandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde yapılan trafik kontrol ve denetlemelerde, il genelinde toplam 8 bin 257 araç sürücüleri ile birlikte kontrol edildi. Kusurlu görülen 18 araç da trafikten men edildi. Ayrıca, son bir hafta içerisinde Nevşehir polis sorumluluk bölgesinde 23 maddi hasarlı, 25 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Yaralanmalı trafik kazalarında ise toplam 36 şahıs yaralandı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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