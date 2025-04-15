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Nevşehir'de 43 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tek başına yaşayan 43 yaşındaki Buket Sipahi, evinde ölü bulunurken, komşularının ihbarı sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yeri incelemesinin ardından kadının cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

43 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

NEVŞEHİR - Nevşehir'de tek başına yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

Olay Ürgüp ilçesi Kavaklıönü mahallesi 639. Sokak üzerinde bulunan Servet Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın teras katında bulunan evde tek başına kalan 43 yaşındaki Buket Sipahi'den haber alamayan komşuları durumu 112 ihbar etti. Komşularının ihbarı üzerine kadının evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Buket Sipahi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buket Sipahi'nin iddiaya göre evinde çok sayıda sahte alkol şişesi bulunduğu bilgisi edinilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa
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