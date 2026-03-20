Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Nevşehir'de yalnız yaşayan 53 yaşındaki Hüseyin Kaya'dan 4 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Evinin kapısı açıldığında Kaya'nın cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de yakınlarının kendisinden 4 gündün haber alamadığı bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, 2000 Evler Mahallesi Yasin Börü sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Hüseyin Kaya'dan (53) 4 gündür haber alamayan yakınları durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çilingir yardımıyla ikametin kapısı açıldı. Eve giren ekipler, Hüseyin Kaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kaya'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump ateşkes kapılarını kapattı, bölge alev alev

İran'la ilgili en son duyulmak istenen açıklama: Asla yapmayacağım
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı

Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen'e ülkesinde dua desteği

Osimhen'i annesinin yanına götürdü! Nedeni güldürecek
Mardin'de asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı

Bayram şekeri toplamak için girdiği apartmanda kabusu yaşadı
Uçan arabada seri üretime başladılar

Uçan arabada seri üretime başladılar
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı

Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş

Kalp hastaları dikkat! Bilim insanlarından çığır açan buluş
Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Görüntüler İstanbul'un hemen yanı başından