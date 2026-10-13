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Nevşehir'de 4 göçmeni Ağrı'dan Aksaray'a götüren 3 şüpheli tutuklandı

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Nevşehir'de 4 göçmeni Ağrı'dan Aksaray'a götüren 3 şüpheli tutuklandı
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Nevşehir'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 4 yabancı uyruklu düzensiz göçmeni Ağrı'dan Aksaray'a götürdükleri belirlenen 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin kişi başı 70 bin TL karşılığında anlaştığı belirlenirken, 4 göçmen Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Nevşehir'de polis ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 yabanca uyruklu düzensiz göçmeni Ağrı'dan Aksaray'a götürdükleri belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Nevşehir İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak çalışmada, 68 AFG 736 ve 34 GFP 734 plakalı araçların öncü-artçı şeklinde hareket ettiği tespit edildi. Yapılan analiz çalışmalarında araçların Aksaray'dan Ağrı'ya gittikleri ve aynı gün dönüşe geçtikleri belirlendi. Takibe alınan araçlar, Nevşehir Karayolları uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde, 34 GFP 734 plakalı araçta kimliksiz 4 yabancı uyruklu erkek şahıs yakalandı. Ekipler tarafından yapılan soruşturmada, şüphelilerin yabancı uyruklu 4 kişiyi Ağrı'dan Aksaray'a götürmek için kişi başı 70 bin TL karşılığında anlaştıkları belirlendi. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan Soner K,, Bekir A. ve Bilal A,, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Yurda kaçak yollarla giren 4 yabancı uyruklu şahıs da ülkelerine tekrar gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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