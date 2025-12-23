Haberler

Önce denediler, sonra çaldılar

Önce denediler, sonra çaldılar
Güncelleme:
Nevşehir'de kapalı pazar yerinde 3 çocuk, tezgahlar üzerindeki kıyafetleri çalarken güvenlik kameralarına yakalandı. Çocuklar gözaltına alındı ve çalınan eşyalar sahiplerine geri iade edildi.

Nevşehir'de kapalı pazar yerine gelen 3 çocuk tezgahtaki kıyafetleri önce üzerlerine denedi, sonra da montlarının içine koyarak çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, 3 çocuk da gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Kapucubaşı Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'ndeki kıyafet tezgahı sahibi sabah iş yerine geldiğinde kıyafetlerin dağınık olduğunu fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerini inceleyen tezgah sahibi gece saatlerinde 3 çocuğun hırsızlık yaptığını fark etti. İhbar üzerine Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada çocuk hırsızların kimliğini tespit eden ekipler, farklı tarihlerde meydana gelen iki ayrı motosiklet hırsızlığını da Z.A. (14), M.T. (16) ve ismi öğrenilemeyen bir çocuğun yaptığını belirledi.

Ekiplerce 3 çocuk yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan motosikletler bulunarak sahiplerine teslim edilirken, pazar yerinden çalınan kıyafetler de iş yeri sahibine iade edildi. - NEVŞEHİR

