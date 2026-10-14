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Nevşehir Avanos'ta kayalıklardan düşen 69 yaşındaki motosikletli kurtarıldı

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Nevşehir Avanos'ta kayalıklardan düşen 69 yaşındaki motosikletli kurtarıldı
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Nevşehir Avanos'ta yolunu kaybeden 69 yaşındaki motosikletli, karanlıkta kayalıklardan uçuruma düştü. Yaralanan motosikletli, sağlık, polis ve AFAD ekiplerince düştüğü yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde yolunu şaşırıp kayalıklardan düşen 69 yaşındaki motosikletli ekiplerce kurtarıldı.

Kaza, Mezarlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Yakup K. (69), yolunu kaybetmesi üzerine karanlıkta kayalıklardan uçuruma düştü. Yaralanan sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yürütülen çalışmayla düştüğü yerden çıkarılan Yakup K., sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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