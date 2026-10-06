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Nevşehir-Aksaray kara yolunda iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

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Nevşehir-Aksaray kara yolunda iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
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Nevşehir-Aksaray kara yolunda aynı yönde seyreden iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ilk müdahaleleri yapılarak çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Nevşehir'de aynı yönde seyir halinde olan iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Nevşehir-Aksaray kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 50 ADE 377 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden 01 RC 903 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri takla atarak karşı şeride geçerken, diğer otomobil ise yaklaşık 50 metre ileride bulunan iş yerinin duvarına çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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