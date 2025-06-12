Netanyahu, Gazze'de 2 Eşirinin Cansız Bedeni Bulunduğunu Açıkladı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde 2 esirin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Cesetlerin İsrail'in iç istihbarat servisi Shin Bet ve ordu tarafından çıkarıldığı bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 2 esirin cansız bedenine ulaştığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları havadan ve karadan devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 2 esirin cansız bedenine ulaştığını, cesetlerin İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet ve ordu tarafından Gazze'den çıkarıldığını ifade etti.

Netanyahu, cesetlerden 1'inin Yair Yaakov'a ait olduğunu, diğerinin ise kime ait olduğunu açıklamadı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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