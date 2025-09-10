Nesli tükenmekte olan balığı zıpkınla vurdu

Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'da yaşanan çevre skandalı, izleyenleri isyan ettirdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, kıyıya yakın bir noktada zıpkınla bekleyen bir kişi, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan mavi yelken balığını (Istiophorus platypterus) zıpkınla vururken görüntülendi.

ZIPKINLA HEDEF ALDI

Olay, yerli ve yabancı tatilcilerin yoğun olarak bulunduğu bir sahil bölgesinde meydana geldi. Görüntülerde, balığın kıyıya yaklaştığı anda zıpkınla hedef alındığı ve sonrasında sudan çıkarıldığı anlar net şekilde görülüyor.

BİLİM İNSANLARI İSYAN ETTİ

Deniz biyologları ve çevreciler, olayın ardından sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Mavi yelken balığının Akdeniz'de ender görülen ve korunması gereken türler arasında yer aldığını vurgulayan uzmanlar, bu tür eylemlerin hem deniz ekosistemine zarar verdiğini hem de uluslararası koruma yasalarının ihlali anlamına geldiğini belirtti. Yaşananları şiddetle kınadığını açıklayan Bodrum Belediyesi de "Yasal sürecin takipçisi olacağız" dedi.

MAVİ YELKEN BALIĞI

Tropikal ve ılıman denizlerde yaşayan mavi yelken balığı, hızlı yüzüşü ve gösterişli sırt yüzgeciyle tanınır. Akdeniz'de nadiren görülen bu tür, avlanması yasak olan deniz canlıları arasında yer alıyor. Popülasyonlarının tehlike altında olması nedeniyle koruma altına alınmış durumda. Çevre örgütleri ve vatandaşlar, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için hem denetimlerin artırılmasını hem de cezaların caydırıcı hale getirilmesini talep ediyor.