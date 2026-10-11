Haberler

Nepal'in Gorkha bölgesinde heyelan sonrası selde 5 kişi kayboldu, 49 kişi kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nepal'in Gorkha bölgesinde heyelan sonrası Budhi Gandaki Nehri'nin taşmasıyla oluşan sel, birçok evi ve iki asma köprüyü sürükledi. Ulusal Afet Ajansı 5 kişiyle iletişim kurulamadığını duyurdu; Nepal ordusu aralarında yabancı uyruklu bir kişinin de olduğu 49 kişiyi kurtardı.

Nepal'in Gorkha bölgesinde heyelan sonrası meydana gelen sel çok sayıda evi ve köprüyü sürüklerken, 5 kişi kayboldu, 49 kişi kurtarıldı.

Şiddetli yağışlar ve sel felaketleriyle mücadele eden Nepal'de yeni bir sel meydana geldi. Ülkenin orta kesimindeki Gorkha bölgesine bağlı Chumnubri köyünde heyelan nedeniyle Budhi Gandaki Nehri'nin taşması sonucu meydana gelen sel, çok sayıda evi, iki asma köprüyü sürükledi.

Nepal Ulusal Afet Ajansı, selin ardından 5 kişiyle iletişim kurulamadığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Lütfen risk altındaki bölgelerde yaşayan insanların zamanında güvenli yerlere taşınmasına yardımcı olun ve gerektiğinde arama kurtarma çalışmalarına destek verin" çağrısında bulunuldu.

Nepal ordusu ise aralarında yabancı uyruklu bir kişinin de bulunduğu 49 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Kurtarılan yabancının hangi ülkenin vatandaşı olduğu açıklanmadı.

Budhi Gandaki Nehri, Trishuli Nehri'nin kollarından biri. Trishuli'nin başka bir kolunda ağustos ayında bir buzulun çökmesi sonucu büyük bir sel meydana gelmiş, bin 457 kişi hayatını kaybetmiş ve binlerce kişi hala kayıp olarak bildirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Türk iş insanının lüks villasına silahlı baskın! 54 milyonunu çaldılar

Türk iş insanının lüks villasına baskın! Tüm servetini gasbettiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti

Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti
TEM'de can pazarı! İki araç bir anda alev topuna döndü

TEM'de dehşete düşüren görüntü!
7.7'lik depremle sarsılan Panama'da Ulusal Acil Durum ilan edildi

7.7 ile sallanan ülkede korkulan oldu
Cindy Crawford, oğlunun ölümünden sonra eşiyle ilk kez görüntülendi

Evlat acısıyla sarsılan dünyaca ünlü model ilk kez görüntülendi
Manifest’in “TRALALA” şarkısı Spotify Global listesine 46. sıradan girdi

Manifest dünya listesinde ilk 50’ye girdi
Fırında mide bulandıran görüntüler! Vatandaşın sağlığıyla oynamanın bedeli ağır oldu

Denetimde ortaya çıktı, anında mühürlendi
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar’dan 4 şart

DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemek için 4 şart