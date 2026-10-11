Nepal'in Gorkha bölgesinde heyelan sonrası selde 5 kişi kayboldu, 49 kişi kurtarıldı

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Nepal'in Gorkha bölgesinde heyelan sonrası meydana gelen sel çok sayıda evi ve köprüyü sürüklerken, 5 kişi kayboldu, 49 kişi kurtarıldı.

Şiddetli yağışlar ve sel felaketleriyle mücadele eden Nepal'de yeni bir sel meydana geldi. Ülkenin orta kesimindeki Gorkha bölgesine bağlı Chumnubri köyünde heyelan nedeniyle Budhi Gandaki Nehri'nin taşması sonucu meydana gelen sel, çok sayıda evi, iki asma köprüyü sürükledi.

Nepal Ulusal Afet Ajansı, selin ardından 5 kişiyle iletişim kurulamadığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Lütfen risk altındaki bölgelerde yaşayan insanların zamanında güvenli yerlere taşınmasına yardımcı olun ve gerektiğinde arama kurtarma çalışmalarına destek verin" çağrısında bulunuldu.

Nepal ordusu ise aralarında yabancı uyruklu bir kişinin de bulunduğu 49 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Kurtarılan yabancının hangi ülkenin vatandaşı olduğu açıklanmadı.

Budhi Gandaki Nehri, Trishuli Nehri'nin kollarından biri. Trishuli'nin başka bir kolunda ağustos ayında bir buzulun çökmesi sonucu büyük bir sel meydana gelmiş, bin 457 kişi hayatını kaybetmiş ve binlerce kişi hala kayıp olarak bildirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı