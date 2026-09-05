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Nepal selinde Çinli işçi 11 gün sonra sağ kurtarıldı

Nepal selinde Çinli işçi 11 gün sonra sağ kurtarıldı
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Nepal'deki sel felaketinde hidroelektrik tünelinde mahsur kalan Çinli işçi, 11 gün sonra sağ bulundu. Kurtarma ekipleri, diğer tünellerde mahsur kalan yaklaşık 150 kişi için operasyonları sürdürüyor; felakette şu ana kadar 1.344 kişi hayatını kaybetti.

Nepal'deki sel felaketinde hidroelektrik tünelinde mahsur kalan Çinli bir işçiye 11 günün ardından sağ olarak ulaşıldı.

Nepal'in Çin sınırında 26 Ağustos'ta Himalayalar'dan kopan bir buzulun Bhotekoshi Nehri'nde taşkına yol açması sonucu meydana gelen sel felaketinin ardından arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Nepal Ordusu Sözcüsü Raja Ram yaptığı açıklamada, Basnet Yukarı Trishuli-1 Hidroelektrik Santrali projesindeki bir tünelden Çin uyruklu 1 kişinin sağ olarak çıkarıldığını duyurdu.

Nepal'de 6'dan fazla hidroelektrik tünelinde kurtarma operasyonları yürütülüyor ve 150 kişinin tünellerde mahsur kaldığı tahmin ediliyor. Dün Trishuli-3A'daki hidroelektrik santrali tünelinin içinden 2 işçiye sağ olarak ulaşılmıştı.

Ne olmuştu

26 Ağustos Çarşamba günü Himalayalar'dan bir buzulun kopmasıyla önce Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ni, sonra Nepal'in kuzeyindeki Rasuwa ve komşu bölgelerini sel vurmuş, Bhotekoshi ve Trishuli nehirleri sel suyu ve molozlarla taşmıştı. Evler, köprüler, yollar ve diğer altyapı sel suyuna kapılıp sürüklenmiş, bazı bölgelerdeki sakinler ve turistlerle iletişim tamamen kesilmişti. Nepal'de şu ana kadar bin 344 kişi hayatını kaybederken, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde ise ölü sayısının 21 olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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