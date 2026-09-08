Nepal’deki sel felaketinde ölü sayısı bin 357’ye yükseldi

Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 357'ye ulaştı.

Nepal'in Çin sınırında 26 Ağustos'ta Himalayalar'dan kopan bir buzulun Bhotekoshi Nehri'nde taşkına yol açması sonucu meydana gelen sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Nepal Afet Yönetimi Kurulu'ndan yapılan açıklamada sel felaketinde ölü sayısının bin 357'ye yükseldiği, 5 bin 326 kişinin hala kayıp durumda olduğu ifade edildi. Kurtarma ekiplerinin işçilerin hayatta kaldığına inanılan 3 hidroelektrik santrali projesine odaklandığı aktarıldı. Cuma günü 2 Nepalli ve cumartesi günü 1 Çinli işçi olmak üzere tünellerden 3 kişinin sağ çıkarılması, diğerlerinin de hayatta olabileceği umudunu artırdı. Nepal Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hayatta kalanları bulma umudundan vazgeçilmediği belirtildi. Açıklamada, "Hayatta kalanları bulma umudu devam ediyor ve tünellerin içinde kayıp olduğu bildirilen kişi sayısı henüz doğrulanmadı" denildi.

Çin, Hindistan ve Güney Kore de dahil olmak üzere yabancı uzmanlar, Nepalli ekiplere destek veriyor.

Çin tarafında 43 ölü

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde ise sel ve toprak kaymalarında can kaybı 43'e yükselirken, 519 kişnin ise kayıp durumda olduğu açıklandı.

Ne olmuştu?

26 Ağustos Çarşamba günü Himalayalar'dan bir buzulun kopmasıyla önce Çin'in Tibet bölgesini, sonra Nepal'in kuzeyindeki Rasuwa ve komşu bölgelerini sel vurmuş, Bhotekoshi ve Trishuli nehirleri sel suyu ve molozlarla taşmıştı. Evler, köprüler, yollar ve diğer altyapı sel suyuna kapılıp sürüklenmiş, bazı bölgelerdeki sakinler ve turistlerle iletişim tamamen kesilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı