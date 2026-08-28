Haberler

Nepal'de sel felaketi: Ölü sayısı 547'ye yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nepal-Çin sınırında buzul kopması sonucu oluşan selde ölü sayısı 547'ye yükseldi, 1473 yaralı ve 977 kayıp var. Arama kurtarma için 1200 ek asker görevlendirildi, hidroelektrik santrali tünelinde mahsur kalan işçiler kurtarılmaya çalışılıyor.

Nepal'in Çin sınırında meydana gelen taşkının yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 547'ye yükseldi.

Nepal ile Çin sınırındaki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Nepal polisinden yapılan açıklamada, Himalayar'dan buzul kopması sonucu nehirlerde meydana gelen taşkının ardından yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 547'ye yükseldiği, bin 473 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Aralarında Hindistan, ABD, Ukrayna, Malezya, Avustralya ve İngiltere gibi ülkelerden yüzlerce yabancı turistin de bulunduğu 977 kişinin ise kayıp durumda olduğu öğrenildi. Nepal Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, arama ve kurtarma çalışmalarını hızlandırmak için bin 200 ek askerin görevlendirildiği duyuruldu. Ayrıca Nepal ordusunun sel nedeniyle Rasuwa Hidroelektrik Santrali tünelinde mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışmalarını yoğunlaştırdığı, tünelden 2 kişiyi başarıyla kurtardığı aktarıldı. Tünelin içinde kaç kişinin mahsur kaldığını belirlemek için çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı.

Felaketin gelişi

Çarşamba günü Himalayalar'dan bir buzulun kopmasıyla önce Çin'in Tibet bölgesini, sonra Nepal'in kuzeyindeki Rasuwa ve komşu bölgelerini sel vurdu. Bhotekoshi ve Trishuli nehirleri, sel suyu ve molozlarla taştı. Evler, köprüler, yollar ve diğer altyapı sel suyuna kapılıp sürüklendi, bazı bölgelerdeki sakinler ve turistlerle iletişim tamamen kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sedat Peker'den 'Geri döneceğim' paylaşımı

"Geri döneceğim" paylaşımı yaptı

Oğuz Çetin'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer sözleri

Taraftarı havalara uçuran haberi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı

Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
Dile kolay 12 yıl! Ünlü oyuncu ve eşi aşklarını böyle kutladı

Dile kolay 12 yıl! Ünlü oyuncu ve eşi aşklarını böyle kutladı
İzmir'de pitbull dehşeti! Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu

Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu
Ticarete atılan Halit Ergenç'in kapısında kuyruk oluştu

Ticarete atılan Halit Ergenç'in kapısında kuyruk oluştu
Lyon maçındaki kavganın faturası ağır olabilir! Guendouzi'ye kaç maç ceza gelecek?

Şampiyonlar Ligi sevinci kursakta kalabilir!