Haberler

Nepal'de Sel Felaketi: Can Kaybı 157'ye Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nepal’in Çin sınırındaki Bhotekoshi Nehri’nde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 157’ye yükseldi.

Nepal'in Çin sınırındaki Bhotekoshi Nehri'nde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi.

Nepal ile Çin'in Tibet Özerk Bölgesi sınırında meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Nepal polisi, Bhotekoshi Nehri'nde meydana gelen taşkın sonucu yaşanan sel sonrasında bölgede yürütülen arama-kurtarma faaliyetlerinde ulaşılan cansız bedenlerin sayısının 157'ye yükseldiğini açıkladı. Yetkililer, bölgedeki yoğun arama-kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü bildirirken, yüzlerce kişiden hala haber alınamadığını ve bunlar arasında 28 polis memurunun da bulunduğunu aktardı.

Çin: "Tibet'te 3 kişi hayatını kaybetti"

Çin'den yapılan açıklamada ise Tibet'te 3 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişiden ise haber alınamadığı bildirildi. Ekiplerin, arama-kurtarma çalışmalarına başlayabilmek amacıyla Tibet'in selden en fazla etkilenen bölgelerinden Gyirong ilçesinde yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Yerel bir askeri yetkili, çalışmaların devam eden yağışlar ve kalın çamur tabakaları nedeniyle güçlükle sürdürüldüğünü belirtti.

Nepal Turizm Bakanlığı açıklamasına göre yabancı uyruklu 341 kişiden hala haber alınamazken ABD merkezli CNN, bu kişiler arasında ABD, Hindistan, Rusya, Ukrayna, Portekiz, Güney Kore ve İtalyan vatandaşlarının bulunduğunu bildirdi.

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, sel felaketinin dağlardaki bir buzuldan kopan büyük bir buz kütlesi nedeniyle yaşanmış olabileceğini öne sürdü.

Nepal'e insani yardım seferberliği

Çin'in Tibet'teki afete müdahale için çok sayıda kurumu harekete geçirdiği ve acil kurtarma ve yardım çalışmaları için yaklaşık 17 milyon dolar doğal afet yardım fonu tahsis ettiği belirtildi.

Hindistan'ın da Nepal'e 10 ton insani yardım ve temel tıbbi malzemeler göndereceği bildirildi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ise Nepal Kızılhaçı'na acil yardım çalışmaları için 1,2 milyon dolar göndereceğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, Avrupa'nın yardım göndermeye hazır olduğunu belirterek, AB'nin uydu gözlem hizmeti Copernicus'un halihazırda devreye alındığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi

Can kaybı korkunç boyutlarda, yüzlerce kişiden haber alınamıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar

İtalyanlar panikledi! Türkiye için attıkları manşete bakın

2021'de ihraç edilmişti! Mehmet Sevigen CHP’ye geri döndü

2021'de ihraç ettiği ismi affetti! O da CHP'ye döndü
GATA'da mide bulandıran görüntüler! Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

Buraya binlerce kişi gidiyor! Meşhur hastanede skandal görüntüler
Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ömrümden yılları veririm

Erdoğan'la fotoğraf paylaştı, düştüğü not bomba: Ömrümden...

Arda Güler'e yapılana bakar mısınız? Tribünlerden büyük tepki var

Arda Güler'e yapılana bakar mısınız? Tribünlerden büyük tepki var
Ölen karısının telefonunu kurcalayan adam, gördükleri karşısında ikinci kez yıkıldı

Ölen karısının telefonunu kurcaladı, gördükleri karşısında şoke oldu
Dünyanın üç milyarder patronu aynı yatta buluştu: Gizemli görüşme merak uyandırdı

Milyarder patronlar yatta buluştu: Gizemli toplantı merak uyandırdı