Nepal'de Sel Felaketi: 734 Ölü, 2498 Kayıp

Nepal'de 26 Ağustos'ta Bhotekoshi Nehri'ndeki taşkın nedeniyle meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 734'e yükseldi.

Nepal'de 26 Ağustos'ta Himalayalar'dan kopan bir buzulun neden olduğu taşkının Bhotekoshi Nehri'ne ulaşmasıyla meydana gelen sel felaketinde bilanço günden güne daha da ağırlaşıyor. Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA), selde hayatını kaybedenlerin sayısının 734'e yükseldiğini açıkladı. Kayıp sayısının 2 bin 498'e yükseldiği felakette 8 bin 186 kişinin kurtarıldığı, yaralı sayısının ise 242 olduğu bildirdi. Sel bölgesine 19 bin 895 güvenlik personeli gönderildi.

Çin medyası, Nepal-Çin sınır bölgesinde meydana gelen sel felaketinin Tibet tarafında ise 16 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı