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Çorba Nefes Borusuna Kaçtı, Yaşam Savaşı Veriyor

Çorba Nefes Borusuna Kaçtı, Yaşam Savaşı Veriyor
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Adıyaman'da öğle saatlerinde yemek yerken içtiği çorbanın nefes borusuna kaçması sonucu fenalaşan Mustafa D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yaşam mücadelesi verdiği bildirildi.

Adıyaman'da, ictigi çorba nefes borusuna kaçan kişi kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenimahalle 2633 Sokakta yaşayan Mustafa D., yemek yedigi esnada ictigi çorba nefes borusuna kaçtı. Bir anda fenalaşan Mustafa D., için sağlık ekipleri çağırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mustafa D., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mustafa D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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