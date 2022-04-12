Nefes borusuna ceviz kaçan 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler

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Nefes borusuna ceviz kaçan 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nefes borusuna ceviz kaçan 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te yediği ceviz parçalarının soluk borusunu tıkaması sonucu nefessiz kalan 2,5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te yediği ceviz parçalarının soluk borusunu tıkaması sonucu nefessiz kalan 2,5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, 2,5 yaşındaki Metin Ufuk annesi ve kardeşiyle birlikte evde bulunduğu esnada ceviz yemeye başladı. Küçük çocuk ceviz yediği esnada bir anda soluk borusu tıkandı. Oğlunun nefessiz kaldığını fark eden anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan küçük Metin, özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede uzun süre müdahale edilen çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Cenazenin Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Nefes borusuna ceviz kaçan 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Nefes borusuna ceviz kaçan 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep, Şahinbey, Ceviz, 3. Sayfa, Haberler

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