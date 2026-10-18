Necran'da teknik arıza nedeniyle düşen Suudi AH-6i helikopterinde 2 asker öldü

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Suudi Arabistan'a ait "AH-6i" tipi keşif helikopterinin teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurarak, 2 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Orta Doğu'da güvenlik ve askeri hareketliliğin sürdüğü bir dönemde, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırına yakın bölgelerindeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Husilere karşı Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Suudi Arabistan'a ait "AH-6i" tipi bir keşif helikopterinin düştüğünü doğruladı. Helikopterin Necran bölgesinde teknik arıza nedeniyle düştüğünü ifade eden El-Maliki, "Kazada subay rütbesindeki 2 askerden oluşan mürettebat hayatını kaybetmiştir" dedi. Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten El-Maliki, açıklamasında Husilerin bir Suudi askeri helikopterini düşürdükleri yönündeki iddiasına değinmedi.

Husiler, Suudi Arabistan'a ait "Apache" helikopterini düşürdüklerini öne sürmüştü

Yemen'deki İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait "Apache" tipi bir askeri helikopteri Suudi Arabistan'ın sınır kenti Necran yakınlarında düşürdüklerini öne sürmüştü. Söz konusu operasyonda "uygun bir silahın" kullanıldığını aktaran Saree, düşürülen helikopterin Suudi Arabistan-Yemen sınırındaki Husi mevzilerine yönelik "düşmanca eylemler" gerçekleştirdiğini vurgulamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı