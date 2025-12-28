Haberler

Nazilli'de eski kütüphane binasında yangın

Nazilli'de eski kütüphane binasında yangın
Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için yıkımı gerçekleştirilen Kütüphane Binası'nda, kesim işlemi sırasında çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkımı gerçekleştirilen Kütüphane Binası'nda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde depreme dayanıksız olduğu için yıkımı yapılan eski Kütüphane Binası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bina içerisindeki kazan dairesinde söküm işlemi sırasında kesim yapılırken çıkan kıvılcım, tank içinde kalan yağları ve yakıtı tutuşturdu. Bir anda büyüyen alevler ve etrafı saran duman sonrasında bölgeye Aydın Büyükşehir İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Nazilli'de sabah saatlerinde korku dolu anların yaşandığı ve gökyüzünü kara dumanların kapladığı yangın bölgesinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

