Üye Girişi
Haberler

Nazilli'de Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: Bir Tutuklama

Nazilli'de Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: Bir Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli tutuklandı. Yapılan aramada yüklü miktarda metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde narkotik polisleri tarafından gece yarısı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler Yıldıztepe Mahallesi'nde A.S. isimli şüpheli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığına yönelik aldıkları istihbaratı değerlendirerek takibe aldı. 3 ay süren takip sonucunda şüpheli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Gece yarısı düzenlenen operasyonda şüphelinin evinde yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş yüklü miktarda metamfetamin ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.S. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan A.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

 Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Belediye başkanının oğlunun intihara kalkıştığı tespit edildi

Belediye başkanının 17 yaşındaki oğlu intihara kalkıştı

 Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi! Kilit isim konuşmadı

'Cinayeti ortaya çıkarabilir' denilen isim konuşmadı
Kahramanmaraş'ta gizemli olay: 20 yıl önce kaybolan kardeşlerin cesedi bulundu

20 yıl önce kaybolan kardeşlerin cesedi bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pi'nin yaşamı filminin yönetmeni kimdir? Elazığ'da deprem bekleniyor mu? Bingöl'de deprem bekleniyor mu? Korkutan açıklama Büyük tövbe ayı hangi aydır? Ay takviminin beşinci ayı hangi aydır? Ay takviminin beşinci ayı, büyük tövbe ayı, hangisinin sözlük tanımıdır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Türkiye'nin 2023'te en çok ihracat yaptığı ülke hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Kar yağışı ne zaman? Bu hafta kar yağacak mı? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Tolga Zengin neden yok? Tolga Zengin beiNSports'tan neden ayrıldı? İSKİ baraj doluluk oranları ne? İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.