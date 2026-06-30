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Nazilli'de uyuşturucu satıcısına suçüstü

Nazilli'de uyuşturucu satıcısına suçüstü
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı, 38 bin TL ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı sırada suçüstü yakalanan ve ismi tespit edilemeyen şüpheli tutuklanırken, uyuşturucu ve 38 bin TL ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Nazilli ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre Turan Mahallesi'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, ismi tespit edilemeyen şüpheli uyuşturucu madde satışı yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 4 gram metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 38 bin TL nakit para, 2 cep telefonu ile 1 bong aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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