Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda İ.T. isimli şüpheli, 3,698 gram kubar esrar ve kenevir bitkisi ile yakalanarak tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcısına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesinde İ.T. isimli şüpheli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada 3 bin 698 gram kubar esrar, 359 gram kenevir bitkisi tohumu ve 19 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
