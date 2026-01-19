Haberler

Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'da uyuşturucu operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 502 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Olay, Nazilli ilçesi Derebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Y.Y. (49) isimli şahsın ikametinde yapılan adli aramada, 502 gram kubar esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti

Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti
Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi

Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu

Paten kayarken düştü, cansız bedeni ertesi gün bulundu
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi

Hastanede çektiği görüntü sosyal medyada olay oldu