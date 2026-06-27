Nazilli'de uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerinin çalışması sonucu, uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen faaliyet kapsamında aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda, Çapahasan Mahallesi'nde 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı