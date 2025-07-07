Nazilli'de Suç Şüphelileri Operasyonla Yakalandı

Nazilli'de Suç Şüphelileri Operasyonla Yakalandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşitli suçlarla aranan iki şüpheli, polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşitli suçlardan araması bulunan iki şüpheli polisin operasyonu ile yakalandı.

Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Tehdit, Yağma ve Hürriyetinden Yoksun Kılma suçları kapsamında şüphelilere yönelik Nazilli Asayiş Büro Amirliği, İl Asayiş Büro ekipleri ve İl Özel Harekat Ekipleri ile birlikte eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon sonucu S.O.ve Ü.K isimli şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Şahıslar işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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