Nazilli'de Sahte Plaka ile Motosiklet Süren Sürücüye Cezai İşlem

Nazilli'de Sahte Plaka ile Motosiklet Süren Sürücüye Cezai İşlem
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, sahte plakalı motosiklet süren F.K. isimli sürücüye 74 bin 246 TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet, yedi emin otoparkına teslim edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahte plakalı takılı motosiklet sürücüsüne 74 bin 246 TL idari para cezası uygulandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Nazilli İlçesi İsabeyli Mahallesi'nde sürücülüğünü F.K. isimli şahsın yapmış olduğu motosiklet üzerinde sahte plaka ile kullandığı tespit edildi. F.K. isimli şahsa Trafik Jandarması tarafından 74 bin 246 TL idari para cezası uygulanarak motosiklet yedi emin otoparkına teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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